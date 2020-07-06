Уже на этой неделе: политтехнолог Петров озвучил дату обострения военного конфликта на Донбассе

Политтехнолог Владимир Петров опасается, что уже завтра, 7 июля может начаться серьезное обострение конфликта на Донбассе. По словам эксперта, связано это с тем, что недавние переговоры в Берлине по урегулированию конфликта на Донбассе закончились безрезультатно. К тому же Украина отказалась предоставить РФ проект изменений в Конституцию касаемо особого статуса Донбасса.

Об этом сообщил «Диалог. UA», передает НБН.

Известный политтехнолог Владимир Петров прогнозирует, что уже завтра, 7 июля на Донбассе может начаться эскалация конфликта. Кроме того, эксперт не исключает полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам политтехнолога, обострение может быть связано с недавней встречей в Берлине политических советников лидеров стран «нормандской четверки», на которой обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Встреча, как известно, закончилась безрезультатно. По словам Петрова, власти Кремля считают, что это Украина не выполняет Минские соглашения.

«Россия считает, что она выполнила свою часть договора, а вот Украина плюнула РФ в лицо», — заявил эксперт.

Как известно, переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» проходили в Берлине 3-4 июля. На переговорах присутствовал руководитель ОП Андрей Ермак, а среди представителей от российской делегации заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Еще до начала переговоров Кремль выдвинул Киеву ультиматум – до 6 июля предоставить проект изменений в Конституцию в части предоставления особого статуса ОРДЛО. Украина, по информации источников, отказалась обсуждать ультиматум РФ. По информации ресурса «Резидент», переговоры в Берлине не принесли существенного прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. А сама встреча, прошла «буквально на ножах».

«Россия настаивает, что Украина не выполнила ни одного из пунктов Парижского меморандума. По сути, россияне считают, что Ермак их кинул, сначала уверял, что с ним можно иметь дело, а потом не выполнил ни одного обещания», — пишет ресурс.

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