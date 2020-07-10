Планирует ли Украина выход из «Минска»: источник рассказал о дальнейших планах Киева по урегулированию конфликта на Донбассе

По информации источника в Офисе президента Украины, Украина не планирует выходить из Минских соглашений, но хочет пересмотреть данные договоренности.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Резидент».

Как известно, в Кремле резко отреагировали на желание Киева пересмотреть Минские соглашения. РФ воспринимает недавнее заявление вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, как полный отказ Украины от «Минска-2» и выход из Нормандского формата переговоров. В свою очередь источник в Офисе президента сообщает, что Киев не собирается выходить из «Минска-2». Но, украинская сторона не отказывается от идеи пересмотреть Минские соглашения, о чем ранее заявлял Резников.

«Украина предлагает трансформировать Минские соглашения в новый международный договор», — пишет ресурс со ссылкой на источник в ОП.

Кроме того, руководство Украины прекрасно понимает, что если Украина первая объявит о выходе из Минских соглашений, то это даст руководству Кремля повод требовать от Запада снять с РФ санкции.

«Следовательно никто в Киеве не подарит такую возможность Кремлю», — пишет ресурс.

Кроме того, по информации источника в Офисе президента, руководитель ОП Андрей Ермак настаивает на проведении встречи лидеров «нормандской четверки», на которой должны решить все спорные вопросы по Донбассу. По информации источника, Украина готова идти на компромисс ради достижения мира, вот только без модернизации Минских соглашений выйти из переговорного тупика не получится.

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