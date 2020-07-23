Мы требуем разъяснений – Захарова в решении Верховной Рады увидела выход Украины из «Минска»

Местные выборы на всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса, пройдут 25 октября 2020 года. Соответствующее постановление Верховная Рада Украины приняла еще 15 июля. В свою очередь в МИД РФ в данном постановлении украинского парламента увидели выход Украины из Минских соглашений и требуют от Киева разъяснений.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

В МИД РФ заявили, что постановление ВРУ о назначении местных выборов в октябре этого года, противоречит Минским договоренностям. Такое заявление прозвучало от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По словам Захаровой, данное постановление, которое приняли народные депутаты Украины, свидетельствует о том, что Киев вышел из «Минска-2». По словам представительницы МИД РФ, данная ситуация беспокоит Кремль.

«Мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу», — заявила Захарова.

Стоить отметить, что руководство Украины неоднократно озвучивало свою категоричную позицию по поводу выборов в ОРДЛО. Как сообщал ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выборы на Донбассе станут возможными только, после того, как на Донбассе прекратятся обстрелы и Украина получит контроль над границей, которую сейчас контролируют подконтрольные РФ НВФ.

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