Медведчук может получить контроль над переговорным процессом в Минске: Андрей Смолий прокомментировал возможное назначение Кравчука в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает несколько кандидатов на пост главы украинской делегации в Минске. Среди которых есть и первый президент Украины Леонид Кравчук. По словам эксперта, юриста-международника Андрея Смолия, в случае назначения Кравчука главою украинской делегации в «Минске», контроль над переговорным процессом получат промосковские силы.

Об этом Андрей Смолий пишет в своем Telegram-канале, передает НБН.

Андрей Смолий напомнил, что уход Леонида Кучмы из ТКГ, он назвал «плохим симптомом для страны». Эксперт считает, что для Кремля будет выгодно, если украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавит именно Кравчук.

«Это человек- выходец из СДПУ (о), Блоку «Не Так» и других пророссийских сил», — отметил Смолий.

По мнению эксперта, если Кравчук все-таки возглавит украинскую делегацию в Минске, тогда контроль над переговорным процессом в рамках ТКГ, получит Виктор Медведчук. Смолий напомнил, что Кравчук был политическим союзников Медведчука по СДПУ.

Эксперт считает, что, таким образом, сдача национальных интересов Украины продолжится, только теперь это процесс будет под контролем Медведчука.

«В случае назначения Кравчука, Медведчук может получить контроль над переговорным процессом руками своего политического союзника по СДПО», — заявил Смолий.

Стоить отметить, что временным главою украинской делегации на переговорах в ТКГ стал вице-премьер-министр Алексей Резников.

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