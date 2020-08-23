На Донбасс готовится вероломное нападение – в РФ представили новый «план» Киева по «Л/ДНР»

В Российской Федерации заявили о том, что Украина якобы готовится к полномасштабному вторжению на территорию ОРДЛО в целью выбить сепаратистов. Более того, в РФ заявили о том, что ВСУ обстреливают позиции боевиков по приказу иностранных кураторов, чтобы дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Такое мнение выразил пророссийский политолог Александр Некрот в своей статье на портале «Ритм Евразии», передает «НБН».

«Украина определенно собирается в широкомасштабное наступление. «ДНР» и «ЛНР» должны подготовиться. Каратели из ВСУ продолжают подбираться к позициям Народной милиции. Все указывает на то, что Киев будет действовать. А пока Владимир Зеленский убеждает Запад, что Киев хочет мира на Донбассе. Это у него получается. Имеет солидный стаж актера», — цинично заявил политолог.

«Пока Запад будет уверен в том, что Киев хочет мира, Украина начнет атаку. В этом есть свой смысл. Неизвестно, когда начнется, но перемирие ни к чему не привело. Денис Пушилин и Леонид Пасечник должны быть готовы. Киев не демонстрирует мирные намерения», — подытожил он.

Поскольку политолог имеет явные пророссийские убеждения, он не стал учитывать официальную информацию Запада о постоянных провокациях со стороны «Л/ДНР». Более того, в украинских СМИ все чаще всплывает информация о том, что как раз боевики нарушают режим тишины, и не идут на полноценное перемирие.

Напомним, за будуще «ДНР» можно не волноваться! – Пушилин сообщил о подготовке новых войск «республики».