У России есть два требования – ветеран АТО Петров о цене мира для Украины

Перемирие на Донбассе, которое длится уже почти месяц, ветеран АТО Алексей Петров назвал «войной поставленной на паузу». По словам ветерана АТО, России необходимо перемирие, чтобы добиться важных уступок от Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YuoTube-канал Алексея Петрова.

«Странно, почему это на седьмом году войны Россия вдруг решила дать нам перемирие. Нам рассказывают о мире, но президент Зеленский, а также глава украинской делегации в ТКГ Кравчук ни слова не говорят о 1 и 2 Армейских корпусах так называемых «Л/ДНР», которые остаются на оккупированных территориях. Ни слова никто не говорит, что оккупанты проводят разведку и ротацию. Нам говорят, что скоро мы получим мир. Это не мир, а война поставлена на паузу», — заявил Петров.

Он напомнил, что война на Донбассе продолжаются, а также напомнил, что вчера, 25 августа, двое украинских военнослужащих подорвались на мине.

«Нам предлагают временный мир, который имеет цель получить политические преференции», — сказал Петров.

По словам офицера ВСУ, у Кремля два требования и одно из них недавно озвучил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«У России два требования: местные выборы в ОРДЛО и вода в Крым», — сказал ветеран АТО.

Петров отметил, что «регулятор перемирия» находится не в руках Зеленского, Ермака или Кравчука – он в руках президента РФ Владимира Путина. Офицер ВСУ считает, что заставить агрессора покинуть оккупированные территории Донбасса можно совместно с европейскими союзниками Украины.

«Надо повернуться лицом к Европе, вспомнить, что у нас есть союзники, у которых есть рычаги давления на Россию. Только с их помощью можно заставить Россию покинуть Донбасс», — сказал Петров.

Ранее мы сообщали, что Кравчук пообщался с представителями «ЛДНР».