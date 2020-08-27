Зеленский обещал Путину выборы в «Л/ДНР» — ресурс рассказал, будет ли прогресс от «нормандской» встречи

Когда лидеры стран «нормандской четверки» снова соберутся за столом переговоров на данный момент неизвестно. Ресурс «Луганский инсайд» предполагает, что следующая встреча в «нормандском» формате состоится не скоро.

Об этом пишет Telegram-канал «Луганский инсайд», сообщает НБН.

Ресурс предполагает, что ближайшее время руководители стран «нормандской четверки» не встретятся. Причина – нежелание России.

«Все последние «миролюбивые» заявления главы украинской делегации в ТКГ Кравчука являются не более, чем уловкой, для того, чтобы Россия согласилась на эту встречу», — пишет ресурс.

Автор публикации предполагает, что даже, если встреча и состоится, прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе не будет.

«По слухам, Зеленский в разговоре с Путиным обещал, что выборы пройдут и в «Л/ДНР, но в итоге Украина приняла постановление, которое не предусматривает проведение выборов в ОРДЛО»», — пишет ресурс.

Как известно, РФ требует от Украины провести местные выборы в ОРДЛО. На последнем заседании ТКГ (18-19 августа) представители России заявили, что постановление Верховной Рады Украины о проведении местных выборов в Украине противоречит Минским соглашениям. Как сообщал ранее источник в ОП, РФ требует, чтобы ВРУ изменила постановление о проведении местных выборов и порядке местного самоуправления на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Голобуцкий рассказал, что задумал Зеленский.