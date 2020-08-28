Отказ от Донбасса: Пристайко рассказал, каким путем может пойти Украина

Бывший руководитель МИД Украины, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с введением миротворческих сил в зону боевых действий на Донбассе, Украине следует отказаться на некоторое время от идеи восстановления контроля над оккупированными территориями Донбасса.

Об этом Пристайко рассказал в интервью для «Европейской Правды», сообщает НБН.

Дипломат уверен, что Украина не должна ставить перед собой цель любым способом вернуть контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Особенно, если на кону будет стоять проевропейский вектор политики. По словам политика, Украина не должна менять свой вектор политики под давлением России. Ведь именно этого и добиваться Кремль.

«Нам необходимо принять решение: либо Украина сохраняет западный вектор или мы возвращаем контроль, но тогда вычеркиваем свое решение двигаться на Запад. А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что мы вернемся к этому вопросу позже?», — сказал политик.

По словам Пристайко, он озвучивал данную идею главе государства. При этом дипломат понимает, что этот план украинское общество воспримет неоднозначно. По его словам, многие начнут говорить, что это предательство.

По словам посла, у Украины есть три пути. Первый – это выполнение Минских соглашений. Как раз, то, что, по словам дипломата, сейчас и делает Украина. Второй – это введение миротворцев. Но в данном случае, по словам дипломата, все не так просто. Пристайко подчеркнул, что решение ввести миротворцев на Донбасс, может принять Совет безопасности ООН. Также дипломат отметил, что данное решение не будет поддерживать РФ. И третий путь, тот, который озвучил Пристайко.

«Последний, третий – признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить контроль на Донбассе», — сказал политик.

Стоить отметить, что раннее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Украина рассматривает вариант введения миротворческого контингента ОБСЕ на территорию Донбасса.

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