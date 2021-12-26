Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждает, что полномасштабное нападение на Украину обернется для Российской Федерации катастрофой.

В связи с этим Кремль начал новый виток гибридной агрессии, цель которого не допустить интеграцию Украины в НАТО, сообщает «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

По мнению Загороднюка, Путин сделает все, чтобы поместить Украину в сферу влияния Москвы, однако он осуществит только те шаги, которые не грозят распадом его государства.

Эксперт отмечает, что сейчас Кремль пытается добиться от США и НАТО решения помешать присоединению Украины к Североатлантическому Альянсу. Именно для этого Москва стягивает вооружение на захваченные территории и к украинским границам. Вместе с этим российское руководство продолжает выдвигать ультиматумы Западу по «Ялте-2», оказывая психологическое давление на страны.

Власти РФ перешли к активным действиям тогда, когда увидели реальную перспективу Украины интегрироваться в НАТО, считая, что это последний шанс помешать этому процессу.

Загороднюк утверждает, что Москва не решится на большую войну с Украиной и даже на небольшую военную операцию на ее территории, поскольку это станет крахом РФ. Поэтому Москва продолжит вести гибридную войну.

Ранее Пионковский заявил о том, что Путин не откажется от своей цели подчинить себе Украину, поэтому он будет использовать для этого любые стратегии.