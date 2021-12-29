Об этом он заявил на телеканале «Украина-24», видео доступно на YouTube-канале Дмитрия Гордона, передает «НБН».

Согласно результатам опроса Центра им. Разумкова, журналист Дмитрий Гордон победил бы на президентских выборах, если бы в них не принимали участия действующие политики.

Гордон, комментируя результаты данного опроса, заявил, что у него нет никаких политических амбиций, а к подобным опросам он относится без какого-либо интереса и не просит вносить его имя в соцопросы.

«Мне это неинтересно, поскольку я никуда не собираюсь. Я еще раз сказать, сотый раз – я не собираюсь идти ни в президенты, ни в премьеры, ни в Верховную Раду, ни в генпрокуроры, ни в руководители ГБР. Мне ничего не интересно», — заявил журналист.

Кроме того, журналист, решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку. Гордон сказал, что на Банковой едва ли не каждый день говорят, пойдет ли Гордон в президенты или нет.

«Гордон в президенты не пойдет. Они там друга сильно этим озадачивают… Никуда я не пойду. Я уже стал тем, кем они никогда не станут… У меня больше нет никаких амбиций», — заверил журналист.

Ранее мы сообщали, что Гордон рассказал, после чего рейтинг Порошенко «взлетит».