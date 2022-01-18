В эфире одного из российских ТВ-каналов пропагандист сообщил, что если официальный Киев осуществит попытку присоединения Украинского государства в Североатлантическому Альянсу, Россия сразу же введет свои вооруженные силы на территорию Украины.

Также Красовский собрался сжигать украинскую Конституцию вместе гражданами Украины на горящих покрышках на Крещатике. Сопровождал жесткие высказывания Красовский в адрес нашей страны непристойными жестами, информирует «НБН».

Угрозы скандального пропагандиста России не остались без внимания посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. Дипломаты ведомства оперативно на странице в Twitter отреагировали на заявления Красовского об атаке армии РФ на Украинское государство.

В сообщении посольства сказано, что пропагандист своими оскорблениями украинцев и угрозами в адрес их государства присоединился к другим марионеткам Кремля в риторике против соседней страны. Ведомство подчеркнуло, что неуклюжая тактика ведения войны россиян никого не введет в заблуждение.

Отметим, что накануне пропагандист РФ Александр Сладков заявил, что официальный Киев уложил на лопатки РФ. К такому выводу он пришел, комментируя решение украинского руководства запретить использование русского языка в средствах массовой информации.