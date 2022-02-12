Об этом сообщает Уніан, передает “НБН”.

Бывший президент Петр Порошенко, а также лидер партии “Европейская солидарность”, сознался в своих финансовых махинациях на недавнем заседании Киевского апелляционного суда. Также он добавил, что его действия оговаривались с президентом РФ по телефонному разговору.

Порошенко поделился информацией, что инструктировал и указывал по поводу перемещения средств через линию соприкосновения с оккупированными территориями. Получилось вывезти 4 миллиарда гривен наличными и золото, а также активы украинского Национального банка. Все это ему удалось, как он говорит, “благодаря моим дипломатическим умениям”.

Порошенко также не молчал по поводу нынешней власти: экс-президента возмущает покупка угля на оккупированных территориях, желая услышать их комментарии насчет фальсификации законов, из-за которых сейчас поддерживают и финансируют вражескую страну.

Петр Порошенко на данный момент является довольно ярким политическим деятелем и приковывает к себе внимание СМИ. Недавно он выставил срочные требования к Зеленскому.