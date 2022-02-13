Об этом сообщает Ukrinform со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает “НБН”.

“Россия намеренно продвигает ложную информацию в массы. Ее главная цель — подорвать украинское правительство и вселить панику. Москва выставляет Украину агрессором, но я скажу вам одно: Украина — жертва, Россия — агрессор”, — выразилась Жоли.

По ее словам, Канада на данный момент намерена продолжать работу с рядом международных партнеров, она готова также отслеживать дезинформацию со стороны РФ и реагировать на нее.

“От России мы требуем прекращения давления, агрессии, подстрекательства и пропаганды в социальных сетях ”, — добавляет глава МИД.

Также она сказала, что ее страна намерена поддерживать права человека и свободу выражения информации, а также сохранить демократию.

Канада также начала эвакуацию семей дипломатов из Украины на фоне агрессивных действий России. Украинцам в такой напряженный момент удалось узнать больше информации о российских военных сегодня утром.