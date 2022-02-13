Об этом сообщает 24tv со ссылкой на твиттер Дмитрия Кулебы, передает “НБН”.

Россия не ответила на вопросы, поставленной Украиной 11 февраля со всеми соответствиями с Венским документом ОБСЕ. На ответ стране давалось 48 часов, время закончилось сегодня в 14:59.

Украина хотела услышать вразумительный ответ со стороны общепризнанного агрессора по поводу военных учений возле украинских границ. Уточнялось, что в случае игнорирования и задержки показаний, Киев обратится к России и остальным странам-участникам Венского документа.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует встречу с Россией и всеми странами-участниками Венского документа с целью личного разговора вышеуказанных вопросов. На организацию встречи дается 48 часов.

Опасаясь возможного вторжения России, источники публикуют информацию о возможных планах врага. Эта информация распространяется по всему миру, превращая ситуацию в масштабный политический конфликт.