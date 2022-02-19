Об этом сообщает штаб ООС, передает “НБН”.

За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На данный момент обошлось без потерь среди мирных жителей.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Новогнатовку — из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122.

Трижды Новострицкий — из минометов калибра 120 и артиллерии калибра 122.

Пять раз Старогнатовку: из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Чермалык — из автоматических станковых гранатометов.

Четыре раза Песчаное — из минометов калибра 120 мм.

Одиннадцать раз Луганское — из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Четыре раза Счастье — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

За сегодняшние сутки армия РФ совершила уже 12 выстрелов, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Стреляли по:

Новотроицкому трижды, используя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

Гранитном и Новоселовке, используя артиллерию калибра 122 мм.

Старогнатовке трижды, используя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

Болотенному из минометов калибра 82 мм.

Водяному из минометов калибра 120 мм.

Широкино из минометов калибра 120 мм.

Также в Донецкой области был зафиксирован полет вражеского беспилотника, вероятно, “Орлан-10”, с пересечением линии столкновения.

Из-за напряжения на востоке Украины, Ирина Верещук обратилась к жителям ОРДЛО с важным заявлением. Также была опубликована информация об эвакуации людей оттуда.