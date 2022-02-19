Об этом сообщает штаб ООС, передает “НБН”.
За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
На данный момент обошлось без потерь среди мирных жителей.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Новогнатовку — из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122.
Трижды Новострицкий — из минометов калибра 120 и артиллерии калибра 122.
Пять раз Старогнатовку: из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
Чермалык — из автоматических станковых гранатометов.
Четыре раза Песчаное — из минометов калибра 120 мм.
Одиннадцать раз Луганское — из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Четыре раза Счастье — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
За сегодняшние сутки армия РФ совершила уже 12 выстрелов, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Стреляли по:
Новотроицкому трижды, используя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.
Гранитном и Новоселовке, используя артиллерию калибра 122 мм.
Старогнатовке трижды, используя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.
Болотенному из минометов калибра 82 мм.
Водяному из минометов калибра 120 мм.
Широкино из минометов калибра 120 мм.
Также в Донецкой области был зафиксирован полет вражеского беспилотника, вероятно, “Орлан-10”, с пересечением линии столкновения.
Из-за напряжения на востоке Украины, Ирина Верещук обратилась к жителям ОРДЛО с важным заявлением. Также была опубликована информация об эвакуации людей оттуда.
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