Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на сайт издания.

Майский номер известного американского журнала Time выйдет с фотографией президента Украины Владимира Зеленского. Также на страницах майского номера можно будет прочесть статью под названием «Внутри мира Зеленского». Автором статьи является журналист Саймон Шустер. В апреде он две недели провел в Офисе президента, где имел возможность общаться с украинским лидером и его окружением.

В статье корреспондент рассказал, что увидел за эти две недели.

По словам журналиста, он не просто хотел задать вопросы президенту Зеленскому, а увидеть войну в Украине, так как ее переживает украинский президент и его окружение.

«В течение двух недель в апреле мне позволили это сделать в резиденции на Банковой, следить за их распорядком и вертеться в кабинетах, где они сейчас живут и работают», — поведал журналист.

Вот, что пишет журналист в статье «Внутри мира Зеленского»:

«Самые тяжелые ночи, когда он лежит на своей постели, в ушах воют сирены воздушной тревоги, а телефон все еще жужжит возле него. На экране его телефона лицо выглядит как призрак в темноте, а глаза сканируют сообщения, которые он не имел возможности прочитать в течение дня. Некоторые от его жены и детей, многие от советников, некоторые от военных, окруженных в подвалах, которые снова и снова просят у него больше оружия, чтобы пробить российскую осаду».

Ранее Зеленский провел переговоры с Зеленским.