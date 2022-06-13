Руководитель Министерства обороны Украины рассказал, что в нашей стране проходила скрытая подготовка к полномасштабному российскому вторжению, информирует «НБН» со ссылкой на The Economist.

По словам министра, подготовка происходила тайно, по личному сценарию главы государства. Резников отметил, что многие ожидали, что Зеленский сбежит и в изгнании сформирует правительство.

Секретную подготовку, по словам главы Минобороны, проводили под предлогом обычных военных учений, подобно тому, как это делали армии России и Беларуси перед вторжением.

На этом основании были выведены части ВСУ из мест постоянной дислокации и переброшены в разные части Украины, где были наготове с боеприпасами и вооружением. Также переместили системы ПВО и штурмовики, вместо них установили макеты, по которым сначала россияне открыли огонь.

Также руководство страны помогло самоорганизоваться украинцам, приняв закон о территориальной обороне. Новое постановление позволило за три дня вооружить около 100 000 гражданского населения.

Ранее Резников сообщил, что Украина готова перевести свое вооружение на стандарты Североатлантического Альянса буквально за месяц.