Новый тип коронавируса: эксперты оценивают риски для человечества

Ученые обнаружили новый тип коронавируса, который ранее был неизвестен науке. Носителями стали летучие мыши в некоторых регионах Индии.

Об этом сообщает «Фраза.юа», передает «НБН».

Эксперты Совета медицинских исследований обнаружили новую разновидность коронавируса у летучих мышей. Известно, что этот тип коронавируса значительно отличается от COVID-19. На данный момент ученые пытаются выяснить, насколько он опасен для человека.

Рукокрылые летучие мыши, которые выявились носителями вируса, обитают в штате Химачал-Прадеш, в туристических штатах Керала и Тамилдан. Исследователи для анализа отобрали 25 особей двух разных видов: ночные крыланы и летучие лисицы.

Специалист из Национального института вирусологии Индии доктор Прягья Ядав сообщила, что утверждать, что летучие мыши могут заражать людей пока рано. Однако данное открытие значимо для науки, и оно требует детального изучения дабы обезопасить себя от новых непредсказуемых типов заражения опасным вирусом.

Напомним, как сообщалось ранее, жадность человечества привела к серьезным последствиям: ученые выявили первичный источник коронавируса.