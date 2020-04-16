В 2022 повторится волна коронавируса: ученые рассказали, как сильно изменится мир

Ученые в ходе изучения коронавируса установили дату, когда волна заражения страшным заболеванием вновь накроет Землю. Мировой общественности следует готовиться к повышению мер защиты на 2022 год.

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Специалисты создали компьютерную модель, которая показала, как будет себя вести коронавирус ближайшие пять лет. Исследователи убедились, что однократной блокировки будет совершенно недостаточно для победы над вирусом. Отмечается, что коронавирус станет сезонным заболеванием и особо тяжелым окажется 2022 год.

Ученым пока достоверно неизвестно, насколько надежный иммунитет у людей, которые уже сталкивались с коронавирусом и будут ли люди болеть коронавирусом повторно. Они призывают проводить широкое вирусное тестирование и поставить вопрос сохранения здоровья человечества на первое место для правительств всех стран мира.

Напомним, как сообщалось ранее, жадность человечества привела к серьезным последствиям: ученые выявили первичный источник коронавируса.