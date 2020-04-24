Головные боли даже у здоровых: особо болезненные даты затяжной магнитной бури

Подавленность, слабость, головные боли, скачки давления, потемнение в глазах, разбитость, и другие симптомы даже у здоровых и крепких людей может вызвать затяжная магнитная буря, которая проявит себя в конце апреля. Эксперты назвали наиболее болезненные дни апреля.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Специалисты предупреждают, что 28, 29 и 30 апреля станут непростыми днями для физического состояния людей. Магнитную бурю почувствуют на себе практически все люди. Силу этого удара в NASA оценивают на четыре балла. 30 число станет пиком и самым болезненным днем месяца, но после этого магнитные бури отступят.

В эти дни рекомендуется особо серьезно отнестись к соблюдению режима сна, проветривать жилплощадь, употреблять зеленый чай и воздержаться от длительных сеансов просмотра телевизора или компьютера. Стоит помнить, что в дни магнитных бурь опасно спешить с приемом таблеток. Помните, что это временное явление. Прислушивайтесь к своему организму и избегайте ненужных стрессов.

Напомним, как сообщалось ранее, Украину ждет засуха и температура более 40 градусов: климатологи бьют тревогу.