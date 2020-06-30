Обескураживающая диета древних людей: ученые выявили полезную особенность

Технологии
Родион Власов0
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Польские ученые опровергли древний миф о том, что физическая сила древних людей в значительной мере зависела от обилия мясной пищи. Напротив, после ряда исследований стало известно, что предки человека в эпоху неолита почти не ели мяса.

Неолит
Неолит. Фото — joinfor.ru

Об этом сообщает Голос.ua, передает «НБН».

Польские исследователи детально изучили останки жителей южной части современной Польши. Останки принадлежат людям, которые заселяли те земли во времена неолита и бронзового века. Изучив кости и зубы людей и животных того времени удалось выяснить, что предки современного человека в основном придерживались растительной диеты.

Люди употребляли много ячменя и пшеницы, животных держали в основном для молока и изделий из кожи. Мясо не являлось основой рациона и люди его ели довольно в небольших количествах. Стертость зубом наглядно демонстрирует то, что люди этого региона еще в эпоху неолита отдавали предпочтение растительной пищи. Эксперты предполагают, что аналогичная ситуация была и во многих других регионах с благоприятным климатом.

Напомним, как сообщалось ранее, тайна исчезновения цивилизации майя раскрыта: ученые сделали большое открытие.


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