Обескураживающая диета древних людей: ученые выявили полезную особенность

Польские ученые опровергли древний миф о том, что физическая сила древних людей в значительной мере зависела от обилия мясной пищи. Напротив, после ряда исследований стало известно, что предки человека в эпоху неолита почти не ели мяса.

Об этом сообщает Голос.ua, передает «НБН».

Польские исследователи детально изучили останки жителей южной части современной Польши. Останки принадлежат людям, которые заселяли те земли во времена неолита и бронзового века. Изучив кости и зубы людей и животных того времени удалось выяснить, что предки современного человека в основном придерживались растительной диеты.

Люди употребляли много ячменя и пшеницы, животных держали в основном для молока и изделий из кожи. Мясо не являлось основой рациона и люди его ели довольно в небольших количествах. Стертость зубом наглядно демонстрирует то, что люди этого региона еще в эпоху неолита отдавали предпочтение растительной пищи. Эксперты предполагают, что аналогичная ситуация была и во многих других регионах с благоприятным климатом.

Напомним, как сообщалось ранее, тайна исчезновения цивилизации майя раскрыта: ученые сделали большое открытие.