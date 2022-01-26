Об этой информации сообщил «Соцпортал», сославшийся на публикацию в западном журнале Frontiers in Nutrition, передает «НБН».

В самом начале специалистами было изучено целая выборка данных, состоящая из 473 957 человек. Из них 16 559 сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Затем участники были разделены на 3 ключевые группы: первая – это непьющие, затем вторая – те, кто употреблял алкоголь в прошлом, а третья – пьющие по сегодняшний день.

Когда были изучены анкеты, то эксперты выяснили, что люди, употребляющие от 1 до 5 бокалов красного вина имели риск заражения на 17% ниже, чем те, кто пил алкоголь иного рода.

Тем не менее, защитный эффект наблюдался даже от белого вина, а также шампанского. Люди, которые употребляли от 1 до 4-х бокал в неделю, болели ковидом на 8% реже.

Однако ученые предупредили, что, если вышеупомянутую дозу алкоголя увеличить, то эффекта и вовсе не будет. Более того, люди, которые употребляли в аналогичных количествах пиво, сидр или водку, имели риск заражения COVID-19 на 28% выше.

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