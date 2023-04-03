О том, что украинцы пока будут платить за популярную крупу по прежним ценникам, которые сформированы уже сейчас, но с приходом лета вероятно понижение стоимости, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, прозвучавшее от первого замглавы министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам чиновника, в соответствии с предварительными прогнозами, возможна почти такая же, если провести сравнение с прошлым годом, площадь посева данной зерновой культуры. Таким образом, «снова будет выращено гречки побольше», чем необходимо «для внутреннего потребления», и не возникнут потребности импортирования, «и как результат — не будет веских оснований для роста цен».

Также, Высоцкий уверенно полагает, что стоимость останется в «в сформировавшемся сегодня ценовом коридоре, даже может быть определенное удешевление, но это уже поймем по факту фиксации посевных площадей в июне».

Стоит напомнить, что по информации Госслужбы статистики Украины, в этом феврале гречневая крупа стала стоить на 4,6 процента меньше, от 65,7 гривны/один килограмм.

Ранее мы писали, что в апреле в Украине изменится стоимость некоторых коммунальных услуг.