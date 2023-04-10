О том, что средняя стоимость продуктов питания в марте, если сравнить с февралем 2023-го года, подросла на 2,3 процента, и это больше официального индекса инфляции, составляющей лишь 1,5 процента, пишет «НБН», основываясь на данных, опубликованных на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

В соответствии с информацией, предоставленной статистическим ведомством, среди продуктов больше всего выросли в стоимости овощи — на 17,3 процента. Десяток яиц удорожал на 1,8 процента, сыр и творог — на 1 процент, мясо и мясопродукты — на 0,9 процента, хлебобулочные изделия — на 0,7 процента, макаронные изделия — на 0,6 процента, обычное масло — на 0,6 процента, сахарный песок — на 0,6 процента, молоко — на 0,5 процента, фрукты — на 0,5 процента, а рыба и производные из нее — на 0,4 процента.

Отметим, что хлеб и хлебобулочные подешевели незначительно — на 0,1 процента, а растительное масло — на 0,7 процента.

Ранее мы писали, что в Украине снова изменились цены на муку, макаронные изделия, пшеничный и ржаной хлеб.