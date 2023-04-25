О том, что на этих переговорах с Европейской комиссией, Варшава постарается добиться запрета на ввоз определенной продукции из нашей страны, как минимум, до конца 2023-го года, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, опубликованное в RMF24.

По словам Телуса, поначалу в Евросоюзе предлагали наложить запрет только до июня, однако в Польше с этим абсолютно не согласны, поскольку, «до июня мало — нужно хотя бы до конца года». Предполагается, что такие существенные препятствия для Украины, должны помочь Польше запустить ранее введенные механизмы, «чтобы они дольше защищали наш польский рынок».

Следует отметить, что в Европейском Союзе предварительно одобрили некоторые претензии Польши и прочих соседей нашей страны, включив несколько украинских продуктов в ограничительный перечень для последующего обсуждения, однако, Телус полагает – «у нас есть еще больше продуктов, за которые мы хотим бороться вместе».

Таким образом, в расширенный список пролонгированных запретов, помимо зерна, судя по всему, еще внесут и яблочный сок, мясо птицы и мягкие фрукты.

Ранее мы писали о том, почему в Польше запретили ввоз сельхозпродукции из Украины.