О том, что за последние 7 дней, в нашей стране существенно выросла стоимость белокочанной капусты, а также чего ожидать дальше, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз аналитиков издания EastFruit.

Как утверждают эксперты, производители уже стали отгружать капусту урожая 2022-го года по завышенной цене — от 20 гривен до 25 гривен за 1 килограмм, что, в среднем, на 29 процентов больше, чем еще неделей ранее.

Предполагается, что такое быстрое подорожание вызвано значительным падением объема предложений данного овоща на внутреннем рынке. Подобная тенденция напрямую связана с неблагоприятными погодными условиями весны, и по этой причине часто возникают трудности со своевременной доставкой к месту реализации агропродукции, что вызывает ценовой рост. Кроме того, следует учесть, что запасы этой разновидности капусты в украинских хозяйствах серьезно истощены.

Таким образом, уже можно сделать вывод, что нынешняя стоимость белокочанной капусты в Украине, в среднем, на 40 процентов превышает прошлогодние показатели, и цена этого овоща продолжит повышаться из-за дальнейшего дефицита.

Отметим, что по данным Госстата Украины, цены в марте, если сравнивать с февралем, подросли так на некоторые овощи в нижеуказанном порядке:

на капусту — на 60,2 процента, до 22,2 гривны/килограмм;

на морковь — на 37,5 процента, до 39,6 гривны/килограмм;

на лук — на 23,2 процента, до 52,1 гривны/килограмм.

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