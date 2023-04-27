О том, что на полках украинских магазинов начала понемногу снижаться стоимость куриных яиц, подсолнечного масла и муки, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала «Минфин».

В частности, по состоянию на среду, 26-е апреля, усредненная цена за десяток куриных яиц просела с 72,06 гривны до 70,60 гривны. Впрочем, яйца от торговой марки «Ясенсвіт» наоборот незначительно прибавили в стоимости — до 74,12 гривны/десяток.

Также, практически на 8 гривен, за текущий апрель, подешевело рафинированное подсолнечное масло, поставляемое торговой маркой «Олейна» — с 62,75 гривны до 54,83 гривны/0,850 литра. При этом, за «Щедрий Дар» на кассе попросят лишь на 1 гривну меньше – 64,80 гривны/0,850 литра.

Стоимость пшеничной муки от торговой марки «Хуторок» немного просела — на несколько копеек, до 22,20 гривны/килограмм, но уже 2 килограмма этой же муки, стали стоить не 42,79 гривны, 37,45 гривны.

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