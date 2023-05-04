О том, что вопреки сокращению числа российских кораблей-ракетоносителей в акватории Черного моря, угроза последующих атак сохраняется на весьма высоком уровне, поскольку РФ может применить весь свой запас боеприпасов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

На данный момент, на боевом дежурстве в акватории Черного моря находится два российских надводных корабля-ракетоносителя, которые могут осуществить суммарный залп из 16 ракет. По словам Гуменюк, угроза вероятного ракетного удара и в дальнейшем будет оставаться близко к высокой степени, так как оккупанты в состоянии отчаяния могут «переступить красную черту», и воспользоваться «стратегическим запасом ракет, который не стоит трогать».

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