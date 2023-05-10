О том, что цена на свинину в нашей стране продолжает повышаться непрерывно, и исключительно усредненная стоимость соленого сала на полках супермаркетов в этом месяце, если сравнивать с апрелем, все же несколько снизилась, пишет «НБН», ссылаясь на мониторинг тематического портала «Минфин».

За последние недели, свиная грудинка удорожала с 181,65 гривны/килограмм до 187,07 гривны/килограмм, лопатка подросла в стоимости с 183,64 гривны/килограмм до 189,65 гривны/килограмм, а ошеек — с 233,67 гривны/килограмм до 249,60 гривны/килограмм. Подчеревок увеличился в цене с 176,67 гривны/килограмм до 182,21 гривны/килограмм, свиные ребра — с 177,19 гривны/килограмм до 181,46 гривны/килограмм, а обрезь для шашлыка — с 191,66 гривны/килограмм до 196,66 гривны/килограмм.

Также, в мае, если провести сравнение с предыдущим месяцем, подорожало сало домашнее — с 180,33 гривны/килограмм до 185,00 гривны/килограмм, но засоленное сало, наоборот, удешевело — с 261,27 гривны/килограмм до 256,30 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, как Украине поднялась стоимость соли и приправ с приходом мая.