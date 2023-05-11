О том, как в Украине в течение одного месяца опустились цены на огурцы, помидоры и укроп, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную тематическим порталом «Минфин».

Отметим, что стоимость весенних овощей продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, но провести сравнение с апрелем, то она снизилась существенно.

Например, огурцы удешевели с 184,63 гривны/килограмм до 109 гривен/килограмм. Гладкие огурцы «просели» в стоимости с 132,17 гривны/килограмм до 100,9 гривны/килограмм, а их колючую разновидность можно приобрести уже за 114,9 гривны/килограмм.

Усредненная стоимость помидоров упала с 98,3 гривны/килограмм до 84,92 гривны/килограмм: розовый вид подешевел только на несколько гривен — до 147,6 гривны/килограмм, а «сливка» — с 148,71 гривны/килограмм до 139,3 гривны/килограмм.

Ценники на укроп скорректировали с 574,2 гривны/килограмм до 475 гривны/килограмм. Таким образом, 0,1 килограмма укропа обойдется покупателям в 39,8 гривны, а 0,25 килограмма — в 124,7 гривны.

Ранее мы писали о том, как в Украине изменилась стоимость различных видов свинины с приходом мая.