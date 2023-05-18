О том, что в Украине за последнюю неделю значительно упали цены на капусту нового урожая, и это является вполне закономерным явлением, так как к продажам подключились фактически все южные области страны, пишет «НБН», ссылаясь на аналитические данные тематического портала EastFruit.

В частности, украинские аграрии стали отгружать ранние сорта капусты по стоимости от 45 до 56 гривен/килограмм, что, в среднем, на 19-ть процентов меньше, чем фиксировалось в конце минувшей рабочей недели.

Стоит напомнить, что в начале этого месяца, цены на раннюю капусту на внутреннем рынке Украины только росли, и это обуславливалось межсезонным периодом: число предложений капусты слишком ранних сортов несколько сократилось, а массовые поставки продукции более поздних сортов еще не начались.

Таким образом, из-за роста предложений ранней капусты в Украине, вопреки достаточно высокому спросу, фермеры вынуждены снижать стоимость своей продукции, и, вполне вероятно, что, как и в 2022-м году, ранняя капуста от украинских производителей, подешевеет, в среднем, еще на 22-а процента минимум.

Ранее мы писали о том, как в Украине подешевели огурцы, помидоры и укроп.