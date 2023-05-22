О том, что с апреля прошлого по начало мая текущего года, суммарный рост цен, или попросту инфляция, составил 21,7 процента, и больше всего в стоимости вырос десяток куриных яиц — на 129,3 процента, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на официальные данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, в соответствии с мониторингом Госстата, прочие продукты питания удорожали не так сильно, в среднем, на 20 процентов:

на рыбу и продукцию из нее, рост составил 28,8 процента;

на овощи — 27,9 процента;

на фрукты — 24,4 процента;

мясо/мясопродукцию — 22,5 процента;

сахар-песок — 20,5 процента.

Кроме того, несколько групп продуктов питания подорожало за указанный период, в среднем, не менее, чем на 11 процентов, и это:

сливочное масло — 15,9 процента;

сыр/творог — 15,1 процента;

хлеб — 14,6 процента;

хлебопродукция — 12,7 процента;

молоко —12,2 процента;

макаронные изделия — 11,1 процента.

Ранее мы писали, что в Украине за последнюю неделю значительно упали цены на капусту нового урожая.