О некоторых продуктах питания в магазинах Украины, которые все же дешевле аналогичных товаров в Польше, если учитывать фактически идентичную ценовую политику отечественного «АТБ» и польской «Biedronka», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

За 200-граммовую пачку сливочного масло в украинской сети попросят от 54,90 гривны, а в «Biedronka» — 5,76 злотого (50,65 гривны). Овсяные хлопья обойдутся в «АТБ» в 32,8 гривны, а в польском супермаркете — в 2,94 злотого (25,86 гривны). Немного выше в нашей стране цены за 1-литровую упаковку молока — 29,5 гривны, тогда как в «Biedronka» за нее необходимо заплатить 3,19 злотого (28 гривен).

Цена за 1,5-литровую бутылки воды «Моршинская» в «АТБ» составляет 19,7 гривны, а за подобную 1,5-литровую «Oaza» в Польше попросят на кассе лишь 0,89 злотых (7,65 гривны). Куриные сосиски «Krakus» в «Biedronka» стоят 5,99 злотого (52,7 гривны), а в «АТБ» похожая пачка сосисок «Indykpol» обойдется в 56,3 гривны. Несколько дешевле в Польше молоко — 3,19 злотого (27,6 гривны) за 1 литр, тогда как в Украине за литр 1 молока нужно отдать от 29,5 гривны.

Цена 1 литра яблочного сока в «АТБ» — 41,5 гривны, при этом, такой же литровый сок в польской сети дешевле — 3,29 злотого (28,94 гривны). Впрочем, некоторые продукты питания в Украине все же стоят меньше: 1 килограмм муки в «АТБ» — 20,2 гривны, а в «Biedronka» — 2,49 злотого (21,91 гривны); 1 литр растительного масла из семян подсолнечника в «АТБ» — 60 гривен, а в «Biedronka» — 9,29 злотого (81,73 гривны).

Ранее мы писали о том, какие цены на растительное масло установили супермаркеты Украины.