О том, что дело касается ввоза брокколи, обработанной вредным для здоровья препаратом, наносящим огромный вред здоровью человека, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канала Главного управления Госпотребслужбы Украины.

Как стало известно, эта спаржевая разновидность капусты, на которую нанесен токсичный химпрепарат группы инсектицидов — хлорпирифос, попала на украинский рынок из Польши. Данный инсектицид предназначен для уничтожения насекомых, и если попадает в организм человека, то вызывает сильное отравление, судороги и затруднение дыхания, включая и летальный исход.

Отметим, что эта брокколи закуплена предприятием по оптовым продажам замороженных овощей — «Здоровым продуктом», и указанной компании придется изъять всю такую капусту, ранее отправленную польским «Prosto Frosto Sp. z o. o.». Таким образом, украинским покупателям, заметившим товары от вышеуказанного поставщика из Польши, рекомендуют незамедлительно обращаться в Госпотребслужбу.

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