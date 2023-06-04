Об этом пишет «НБН«

Доктор медицинских наук рассказал, что в мире существует большое количество продуктов, которые так или иначе способны приносить пользу для человеческого организма, но все же он выделил пять главных продуктов.

На первом месте находится морская рыба, так как она имеет достаточно много жирных кислот, витамин D, йод, цинк и многое другое. Самыми полезными из этого списка являются: лосось, сардины, селёдка и прочее.

Также достаточно важными для организма являются овощи, они очень позитивно влияют на иммунитет и помогают работать организму должным образом. На третьем месте эксперт разместил различные приправы, такие как: имбирь, чеснок и тому подобное. На четвертом месте разместилось подсолнечное масло, которое имеет Омега-3 и Омега-9, а на пятом — кисломолочные продукты.

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