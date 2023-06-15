О том, что вопреки ситуативному подорожанию пшеницы и сои, спровоцированному подрывом Каховской ГЭС, украинцам не стоит опасаться слишком резкого роста цен на хлебобулочные изделия, поскольку стоимость этой основной продукции зависит, в первую очередь, от общего индекса инфляции, а не ажиотажа, пишет «НБН», ссылаясь на объяснения экономиста Сергея Фурсы, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Сніданок з 1+1».

По словам Фурсы, недавний рост стоимости зерновых культур, зафиксированный сразу после теракта на Каховской ГЭС, был вызван исключительно эмоциональной составляющей, без каких-либо экономическими предпосылками. В частности, этот однодневный спекулятивный скачок является не более, чем «эмоциональной реакцией на неизвестное событие, влияние которого трудно было оценить».

Кроме того, уже сейчас цены на хлеб уравновесились, и в ближайшей действительности, взрыв на дамбе Каховской ГЭС не должен никоим образом повлиять на дальнейшую стоимость данной продукции, если забыть об инфляции: в мае текущего года, если сравнивать с этим апрелем, хлеб подорожал лишь на 0,1 процента, тогда как с начала 2023-го года — на 3,4 процента.

Ранее мы писали о том, что в магазинах и на рынках Украины снова начала расти стоимость определенных сезонных ягод.