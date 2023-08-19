О том, что медико-социальной экспертизе на период войны дано право на принятие решений относительно продления сроков действия справки об инвалидности, включая сохранение прав на соцвыплаты в заочной форме, беря за основание направления от врачебно-консультативной комиссии медицинского учреждения, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Минздрава Украины.

В частности, при условии возникновения обстоятельств, при которых особа не может пройти обследование для экспертизы врачебно-консультативной комиссии или быть направлена на медико-социальную экспертизу (МСЭК), сроки повторного осмотра будут считаться автоматически продленными на все время действия военного положения, а также на протяжении 6 месяцев после его завершения или отмены, с сохранением всех соцвыплат и льгот до истечения срока последующего осмотра.

Ознакомиться с адресами и контактными номерами всех МСЭК в Украине можно обратившись на «горячую линию» Минздрава по номеру 0-800-60-20-19. Помимо этого, вопросы, касающиеся регулирования соцвыплат лицам с инвалидностью, находятся в компетенции Минсоцполитики, потому следует помнить о номере 15-39 или звонить на «горячую линию» Национальной социальной сервисной службы Украины — 044-289-87-89.

Ранее мы писали о том, что Кабмин обновил список критериев, по которым могут выплату субсидий.