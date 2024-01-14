О том, как возобновить выплату пенсионных пособий, а также в каких случаях их блокируют, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованных на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, ПФУ приостанавливает начисления выплат, если:

карточка/счет не использовались на протяжении полугода;

сведения в документации, на основании которых оформлялась пенсия — недостоверны;

пожилой гражданин выехал за границу (нужно заранее отправить заявку о возобновлении пенсии в любой территориальный орган ПФУ по этой форме);

зафиксирована смерть получателя пенсии.

Для избежания «заморозки» пенсионной карты, необходимо регулярно осуществлять различные транзакции, используя пенсионную карточку, например, оплачивая «коммуналку» или пополняя счет мобильного.

Чтобы вернуть доступ к средствам, следует обратиться в ПФУ для верификации особы (на возобновление дается 10 дней со дня обращения), прихватив тот же набор документов, который требовался для оформления пособия.

Кроме того, что пенсионеры обязаны уведомлять органы ПФУ в течение 10 дней относительно нижеуказанных изменений:

в информации, вносимой в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и «Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования»;

о выезде в иное государство;

касательно обстоятельств, меняющих статус (например, трудоустройство).

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