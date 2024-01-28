О том, по какой причине российская политическая верхушка была вынуждена отказаться от продвижения так называемого «русского мира», решив преподносить РФ в качестве «борца с общемировым нацизмом», пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

Аналитики ISW отмечают — ставка, ранее сделанная на «русский мир», на данном этапе несколько не согласуется с многонациональным составом РФ, и потому Москва интенсивнее пытается подчеркнуть собственную позицию ключевого деятеля в «мировом большинстве», определяя себя как «цивилизационное и культурное сообщество, объективно противостоящее» Западу.

В частности, вышеописанная корректировка внешней политики Кремля, судя по всему, вызвана тем, что некоторая часть стран из данного «мирового большинства», похоже, не желают принимать участие в создании «русского мира», а вот примкнуть к «борьбе с нацизмом» — согласны.

В «Институте изучения войны» уверены — Москва сможет обозначать любого потенциального противника, и, вероятно, все государства Запада, или как нацистов, или как их последователей: например, в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, Путин подчеркивал — в Украине его армия воюет именно с «нацистами».

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали методы использования Россией «независимости Техаса» для дестабилизации США.