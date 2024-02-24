О том, что ключевым типом ведения боевых действий на данном участке фронта остается ведение контрбатарейной борьбы нашими бойцами, которые интенсивно накрывают снарядами места концентрации врага, а также его огневые позиции и тыловые склады обеспечения, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Сил Обороны Юга Украины.

Как стало известно, на за прошедшие сутки, благодаря эффективной работе защитников, у «второй армии мира», занявшей левый берег Днепра, помимо 3 фортификационных сооружений, стало меньше:

в «живой силе» — на 71 «хорошего русского»;

в минометах — на 2;

в пушках — на 4;

в комплексах видеонаблюдения «Муром-М» — на 1;

в единицах автомобильной техники — на 4;

в разведывательных дронах «ZALA» и «Supercam» — на 2;

в плавсредствах — на 1.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ сообщали об успехах защитников у Авдеевки, Марьинки и Работино.