О том, что агенты крымского движения сопротивления в очередной раз зафиксировали передислокацию российской техники в Крыму, в частности, из Джанкоя, по военным объектам в котором, Силы Обороны Украины регулярно наносят удары, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале «АТЕШ».

В этот раз, партизанам удалось проследить за перемещением автоматизированных комплексов, предназначенных для радиоэлектронного подавления (РЭП) Р-330 «Борисоглебск» оккупантов из Джанкоя. Впрочем, в «АТЕШ» подчеркнули, что до материковой части нашей страны, данная российская техника точно не доедет, поскольку вскоре ожидается «очень красивый салют».

Движение крымского сопротивления снова обратилось к «хорошим русским»:

Призываем российских военных работать с нами. Это поможет вам выжить!

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что «АТЕШ» демонстрировало, как оккупанты готовятся к ответным дроновым ударам Украины по Крыму.