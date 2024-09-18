Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ресторанного ресурса «Реве та стогне», в соответствии с данными исследований компании по автоматизации заведений Poster, цена за одну тарелку национального блюда в отечественных заведениях общепита в 2020 году составляла 55 гривен, а в текущем году — 110 гривен.

Следует отметить, что «индекс борща» — экономический показатель, призванный помочь в оценивании разницы в стоимости идентичных продуктов в разных регионах.

Например, дороже всего борщ обойдется в Николаевской и Херсонской областях — 130 гривен и 129 гривен соответственно.

Далее идут Харьковщина с ценой тарелки в 120 гривен, а также столица, где порция борща стоит 110 гривен.

При этом, самый доступный борщ — на Тернопольщине (60 гривен) и на Сумщине — 65 гривен.

В целом таблица «индекса борща» по областям выглядит нижеуказанным образом:

Фото — t.me/restorator_reve

Ранее мы писали о том, что в Госстате показывали, как августовская инфляция отразилась на стоимости продуктов.