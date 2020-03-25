Макрон лишь подражает Путину – российские СМИ провоцируют конфликт

Российские СМИ заявляют, что президент Франции Эммануэль Макрон в борьбе с коронавирусом лишь подражает главе Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на российское СМИ «Новый день».

Отмечается, что Макрон своим визитом в военный госпиталь Мюлуза, который состоялся 25 марта, лишь последовал примеру Путина. СМИ пишут, что ровно днем ранее, президент РФ совершил аналогичный визит в больницу Коммунарка. Эти случаи связывает непростая ситуация с коронавирусом, однако Россия решила акцентировать на том, что их президент куда более быстро принимает решения и приступает к действиям, чем другие президенты, которым лишь остается брать с него пример.

Стоит подчеркнуть трагичность положения дел во Франции, где с начала эпидемии в медицинских учреждениях уже зафиксировано 1100 летальных исходов, госпитализировано 10176 человек.

Относительно России известно, что всего зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, а 22 пациента уже здоровы.

Напомним, как сообщалось ранее, «МИД» «ДНР» заявило о прекращении военных действий: важный призыв к украинской власти.