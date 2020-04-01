Слово «коронавирус» попало под запрет: абсурдные меры в Туркмении оказались эффективными

За рубежом
Родион Власов0
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Власти Туркменистана выступили с инициативой о запрете на употребление слова «коронавирус». Неожиданным стало то, что при крайне странном подходе ситуация со здоровьем в стране крайне положительна.

Туркменистан
Туркменистан. Фото — mirperemen.net

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Слово коронавирус уже стало запрещенным для государственных СМИ. Один из информационных сайтов уже попал под запрет. Кроме того, власть наложила запрет на ношение медицинских масок в публичных местах и на разговоры о коронавирусе.

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«Власти Туркмении подтвердили свою известную репутацию, одобрив данный метод уничтожения любых данных об опасном вирусе», — сказала глава закрытого СМИ Жанна Кавелье.

Местные журналисты обратились к международному сообществу с просьбой отреагировать на факт подавления свободы слова.

Вместе с тем в стране абсолютно нет зараженных, согласно официальным данным. Отметим, что Туркмения соседствует с Ираном, а там зафиксировано более чем 44 тысячи случаев заражения, из которых 2,8 тысячи закончились летальным исходом.

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Напомним, как сообщалось ранее, мы этого не выдержим – идеолог «ДНР» предупредил сограждан о приближении катастрофы.


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