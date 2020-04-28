Достоверное состояние здоровья Ким Чен Ына: Трамп получил подтвержденную информацию

Лидер США получил точную информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Выступая в Белом доме Трамп, продемонстрировал неоднозначность ситуации. Он дал уверенный, но необычный ответ о состоянии здоровья лидера Северной Кореи.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Трамп отметил, что знает, в каком состоянии находится Ким Чен Ын, но даже лидер США пока не может разглашать эту информацию. Стоит отметить, что Трамп был настроен оптимистично. Это внушает надежду на то, что Ким Чен Ын жив. Ранее Трамп подчеркивал, что он беспокоится о его здоровье, и они с Ким Чен Ыном в дружеских отношениях.

«Я не могу вам все рассказать прямо сейчас. Я желаю Ким Чен Ыну всего хорошего. Достоверные источники сообщили мне, как он себя чувствует и уже скоро весь мир тоже это узнает, возможно, и из моих уст», — сказал Трамп.

Напомним, как сообщалось ранее, Польша дала мощный ответ РФ: активы «Северного потока – 2» могут быть арестованы.