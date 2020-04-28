Польша дала мощный ответ РФ: активы «Северного потока – 2» могут быть арестованы

Политический конфликт между Польшей и Российской Федерацией продолжает набирать обороты. Польша намерена добиться ареста активов «Северного потока – 2». России поставлен ультиматум.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Власть Польши решила добиться ареста активов газопровода «Северный поток – 2». Польша перейдет к активным действиям в этом вопросе, если «Газпром» не выделит финансы их компании PGNiG, которые РФ обязана выплатить согласно постановлению Стокгольмского арбитража».

«В первую очередь необходимо организовать арест акций «Северного потока» и «Северного потока – 2». Так мы сможем остановить процесс создания второй ветки российского газопровода. Второе к чему мы должны быть готовы, это полный отказ от любых уступок по отношению к «Газпрому». Это касается вопроса шести миллиардов злотых, которые РФ обязана нам выплатить по решению Стокгольмского арбитража», — сказал заместитель министра государственных активов Польши Януш Коввальский.

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