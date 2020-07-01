Резкий скачок радиации в Европе: американское издание Popular Mechanics рассказало, что на самом деле могло произойти в России

В конце июня власти Финляндии, Норвегии, Швеции и других европейских стран начали бить тревогу из-за повышенного уровня радиации в воздухе. Страны Европы утверждают, что источник загрязнения может находиться в РФ. Россия в свою очередь все отрицает и заявляет, что на ее ядерных объектах все под контролем. А вот американское издание Popular Mechanics пишет, что причиной загрязнения воздуха радиоактивными нуклидами могло стать испытание Россией ракеты «Буревестник».

Об этом сообщил «Диалог.UA», сославшись на американское издание «Popular Mechanics«, передает НБН.

При этом власти Финляндии, Норвегии и Швеции сообщают, что радиоизотопы, которые зафиксированы в Европе искусственного происхождения. Кроме того, по информации Голландского национального института общественного здравоохранения, источником загрязнения воздуха радиацией может быть западная часть РФ.

Американское издание Popular Mechanics не исключает, что Россия могла проводить испытания ядерного оружия, а именно крылатой ракеты «Буревестник». Эксперты напомнили, что в 2019 году в РФ уже случались аварии, связанные с разработкой и испытанием данной ракеты.

В свою очередь власти Кремля отрицают, что источник выброса радиации находится в России. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков ситуация на ядерных объектах под контролем.

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