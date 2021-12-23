Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

«Россия намекает на то, что она может использовать ядерное вооружение против Украинского государства. Если Киев решит продолжать свое движение в сторону Евросоюза и НАТО, то вопрос актуализируется», — сказал Стефанчук.

Таким образом, если верить словам политика, РФ буквально поставила ультиматум Киеву: либо он сворачивает с пути НАТО и ЕС, либо возможны меры, угрожающие жизням миллионов людей.

На этом же фоне Путин утверждает, будто бы Российская Федерация не желает кровопролития, не говоря уже о военном или ядерном ударах. Тем не менее, в обществе Украины немало людей поверили именно Стефанчуку, а не президенту страны-агрессора.

Напомним, как сообщалось ранее, россияне ответили, хотят ли они отправлять своих детей на войну с Украиной: опрос показал «говорящий» результат.