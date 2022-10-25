Как информирует «НБН», ряд телеграм-каналов опубликовали сообщение о масштабном пожаре в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге.

Согласно обнародованной информации, площадь возгорания достигает шести тысяч метров квадратных.

Также ресурсы опубликовали в Сети видео самого пожара.

Один из российских телеграм-каналов сообщил, что пожар произошел на территории промышленной зоны поселка Металлострой. Также в сообщении говорится, что на данный момент пожар уже потушен, а пострадавших в результате ЧП якобы нет.

В свою очередь местное население сообщает, что пожар мог возникнуть на территории складов лакокрасочного предприятия.

К слову, в последнее время в России стали чаще происходить разного рода чрезвычайные происшествия. Не так давно на Крымском мосту произошел взрыв. После этого в Ейске на девятиэтажный жилой дом упал военный самолет. Еще одно авиационное средство ВКС России Су-30 также упало на частный сектор в Иркутске. А сегодня же, как мы уже писали, пожар произошел в Санкт-Петербурге.