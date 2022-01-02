Сон в достаточном количестве необходим для здоровья и восстановления организма. Также качественный сон снижает или поддерживает обычный уровень кортизола – гормона стресса.

Как проходит ваш вечер, что вы пьете и кушаете на ночь – все это сказывается на качестве сна, пишет «НБН» со ссылкой на Today.

Многие пью перед сном привычные нам зеленый, черный и белый чаи. Однако выбирать такие напитки для употребления на ночь – ошибка, поскольку такие чаи содержат кофеин и не помогут расслабиться в конце дня.

Чтобы успокоиться и хорошо заснуть, лучше отдать предпочтение напиткам, которые состоят из корней, семян, цветов и плодов растений. Такие травяные чаи спасут ваш сон.

Ромашка. Обладает успокаивающим действием, поэтому напиток из нее отлично подойдет для употребления в вечернее время. Успокоить нервную систему помогает антиоксидантное соединение — апигенин, который содержится в ромашке.

Мята и мелисса. Справится с нарушением сна помогут чаи из мяты и мелиссы. Исследование ученых доказало, что напиток из мелиссы способен снизить стресс, тревогу и депрессию, а также помогает нормализовать сон людям с хронической стенокардией.

Корень валерианы. Напиток из корней валерианы в многочисленных исследованиях показал эффективность в решении проблем со сном, включая бессонницу.

Лаванда. Чай из растения с сиреневыми или фиолетовыми цветками влияет на производство гормона сна – мелатонина. Такой напиток поможет вечером успокоиться и улучшить качество сна.

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